Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт Владислав Селезнев. Он отметил, что боевая часть французско-английской разработки весит 450 килограммов.
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"Для них очень много работы на территории Крыма. Только военных объектов в Крыму около 100 насчитывается", – рассказал он.
Военный эксперт предполагает, что, если американские партнеры не решатся передать Украине ракеты класса ATACMS, то британцы после инаугурации короля Чарльза III, возможно, передадут ракеты Storm Shadow.
"Ракет тех у британцев около 900 изготовлено", – сказал Селезнев.
Он считает, что ВСУ нужно оружие, которое может бить более чем на 80 километров.
Потому что HIMARS – отличная вещь, но этого мало. Слишком много целей на территориях, которые сейчас находятся под контролем российской оккупационной армии, так и на территории самой России, которые должны быть уничтожены,
– подчеркнул военный эксперт.
По его словам, все потому, что они являются базой для враждебных действий оккупантов. Речь, в частности, об авиабазах, аэропортах в Брянской области России.
"Откуда последние несколько суток постоянно поднимаются в небо дроны-камикадзе – Shahed-136, который затем двинется в сторону Киева и Киевской области и прилетает по другим регионам нашей страны", – заявил он.
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Украине нужно оружие
Владислав Селезнев добавил, что Украине нужны разные ракеты. Однако чем мощнее и эффективнее – тем лучше.
"Но если мы говорим о Storm Shadow – то это разработка 2000-х годов. Они неплохо себя зарекомендовали. Они устойчивы к враждебным системам радиоэлектронной борьбы, двинутся к цели на высоте 40 – 50 метров", – подчеркнул он.
То есть фактически враждебная противовоздушная оборона их не видит. В то же время их взрывчатка массой в 450 килограммов равна мощности комплексов Точка-У.
"Что касается точности и эффективности такого типа ракет, кажется, до сих пор ходят легенды", – подытожил военный эксперт.
Могут ли передать ВСУ ракеты Storm Shadow
- Ранее спикер Воздушных сил Юрий Игнат отмечал, что ракеты Storm Shadow наносят высокоточные удары по наземным целям. Он завлял, что такое вооружение будет серьезно влиять на ход боевых действий.
- Министр обороны Британии Бен Уоллес не исключал, что Украине могут предоставить эти ракеты.
- Источники Министерства обороны Украины изданию The Times также заявляли о возможной передаче ракет Storm Shadow. от Великобритании.