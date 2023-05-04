Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт Владислав Селезнев. Он отметил, что боевая часть французско-английской разработки весит 450 килограммов.

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"Для них очень много работы на территории Крыма. Только военных объектов в Крыму около 100 насчитывается", – рассказал он.

Военный эксперт предполагает, что, если американские партнеры не решатся передать Украине ракеты класса ATACMS, то британцы после инаугурации короля Чарльза III, возможно, передадут ракеты Storm Shadow.

"Ракет тех у британцев около 900 изготовлено", – сказал Селезнев.

Он считает, что ВСУ нужно оружие, которое может бить более чем на 80 километров.

Потому что HIMARS – отличная вещь, но этого мало. Слишком много целей на территориях, которые сейчас находятся под контролем российской оккупационной армии, так и на территории самой России, которые должны быть уничтожены,

– подчеркнул военный эксперт.

По его словам, все потому, что они являются базой для враждебных действий оккупантов. Речь, в частности, об авиабазах, аэропортах в Брянской области России.

"Откуда последние несколько суток постоянно поднимаются в небо дроны-камикадзе – Shahed-136, который затем двинется в сторону Киева и Киевской области и прилетает по другим регионам нашей страны", – заявил он.

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Украине нужно оружие

Владислав Селезнев добавил, что Украине нужны разные ракеты. Однако чем мощнее и эффективнее – тем лучше.

"Но если мы говорим о Storm Shadow – то это разработка 2000-х годов. Они неплохо себя зарекомендовали. Они устойчивы к враждебным системам радиоэлектронной борьбы, двинутся к цели на высоте 40 – 50 метров", – подчеркнул он.

То есть фактически враждебная противовоздушная оборона их не видит. В то же время их взрывчатка массой в 450 килограммов равна мощности комплексов Точка-У.

"Что касается точности и эффективности такого типа ракет, кажется, до сих пор ходят легенды", – подытожил военный эксперт.

Могут ли передать ВСУ ракеты Storm Shadow