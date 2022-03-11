На стороне Украины даже природа: погода на море заставила корабли врага вернуться на свои базы

Идут 15 сутки борьбы Украины против рашистских оккупантов. На победу нашего государства работают не только украинцы, но и природа.

Не зря говорят, что Бог носит форму Вооруженных Сил Украины. Генштаб ВСУ сообщил, что корабли врага вернулись на свои пункты базирования из-за погодных условий.

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В Генеральном штабе ВСУ отметили, что 10 марта в Черноморской и Азовской операционных зонах погодные условия были на нашей стороне. Беспокойное морское пространство заставило корабли оккупантов вернуться в военно-морские базы и пункты их базирования.

Это значит, что оккупанты не смогли нанести никаких ударов по суверенной Украине с моря – все благодаря погодным условиям.

Вооруженные Силы Украины, в тесном взаимодействии с другими составляющими сил обороны, оказывают безумное сопротивление российским интервентам, нанося им значительные потери в живой силе и военной технике,

– подытожили в Генштабе.

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