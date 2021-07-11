Сторонник "новороссии" Клецов возглавил Николаевскую ТЭЦ

Внесенный в базу "Миротворца" Егор Клецов стал руководителем Николаевской ТЭЦ. Он "прославился" тем, что называл войну на Донбассе "внутренним конфликтом".

Сейчас в Фонде госимущества проходит процедура оформления Клецова на должность. Ожидается, что его представят коллективу 12 июля.

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Что известно о Евгении Клецове

Политик является руководителем проекта "Повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения Украины" на "Николаевоблтеплоэнерго". После назначения в ТЭЦ он сохранит старую должность и продолжит заниматься реализацией проекта.

В 2020 году Клецов баллотировался на местных выборах в депутаты Николаевского горсовета от партии "Слуга народа". Однако впоследствии политик снял свою кандидатуру. Это произошло после того, как в сети появилось его интервью телеканалу пророссийских боевиков "Новороссия" в 2015 году.

Во время разговора Клецов отличился циничными заявлениями. Так, ответственным за войну на Донбассе он считает не Россию или Владимира Путина, а СМИ. Кроме того, политик возмутился, что украинцы называют погибших на Донбассе героями, а не просто "умершими родственниками". Более того, он пожалел, что в "Украине не видели смерти близких".

Чем еще "отличился" политик