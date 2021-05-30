Сторонник оккупантов и предатель Украины носит Орден Богдана Хмельницкого

Дмитрий Огилец – пылкий сторонник самопровозглашенных республик на Донбассе, Советского Союза и оккупантов. В то же время он имеет Орден Богдана Хмельницкого за особые заслуги перед Украиной.
Государственную награду Огилец не гнушается надевать на праздники оккупантов, сочетая с символами несуществующих республик. На это обратил внимание начальник группы военно-гражданского сотрудничества 10 ГШБ "Эдельвейс" Вячеслав Скоряк.
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Как сторонник оккупантов получил этот орден
Фактически, во время агонии режима Виктора Януковича – 12 февраля 2014 года. Соответствующий указ президента-беглеца до сих пор доступен на сайте президента. Им Дмитрий Огилец удостоился Ордена Богдана Хмельницкого III степени.
Впрочем, после Революции Достоинства Огилец стал ярым сторонником так называемых "молодых республик" и плевать он хотел на независимость Украины. Однако он до сих пор носит важный орден, выдаваемый за заслуги перед Украиной.
Огилец надел орден на празднование "дня пограничника" в самопровозглашенной республике / Скриншот со страницы Скоряка
Но, как персонаж известного фильма, который в зависимости от власти поворачивал шляпу, орден, на всякий случай, носит... Интересно получается – государства для него такового не существует, он его ненавидит, а орден носит,
– говорит Скоряк.
Орден Богдана Хмельницкого: чем важна награда
Данные на основе Википедии
- Орден Богдана Хмельницкого – государственная награда, предназначенная для граждан Украины за особые заслуги в защите государственного суверенитета, территориальной целостности и укреплении обороноспособности и безопасности Украины.
- Основали орден в 1995 году решением Верховной Рады.
- Орден Богдана Хмельницкого имеет три степени. Высшей степенью ордена является I степень.
- Орденом Богдана Хмельницкого III степени награждаются военнослужащие и другие лица за безупречное исполнение воинского и служебного долга, проявленную при этом доблесть и честь.
- Кстати, в 2008 году президент Виктор Ющенко наградил Орденом Богдана Хмельницкого Муаммара Каддафи.