Сторонник оккупантов и предатель Украины носит Орден Богдана Хмельницкого

Дмитрий Огилец – пылкий сторонник самопровозглашенных республик на Донбассе, Советского Союза и оккупантов. В то же время он имеет Орден Богдана Хмельницкого за особые заслуги перед Украиной.

Государственную награду Огилец не гнушается надевать на праздники оккупантов, сочетая с символами несуществующих республик. На это обратил внимание начальник группы военно-гражданского сотрудничества 10 ГШБ "Эдельвейс" Вячеслав Скоряк.

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Как сторонник оккупантов получил этот орден

Фактически, во время агонии режима Виктора Януковича – 12 февраля 2014 года. Соответствующий указ президента-беглеца до сих пор доступен на сайте президента. Им Дмитрий Огилец удостоился Ордена Богдана Хмельницкого III степени.

Впрочем, после Революции Достоинства Огилец стал ярым сторонником так называемых "молодых республик" и плевать он хотел на независимость Украины. Однако он до сих пор носит важный орден, выдаваемый за заслуги перед Украиной.



Огилец надел орден на празднование "дня пограничника" в самопровозглашенной республике / Скриншот со страницы Скоряка

Но, как персонаж известного фильма, который в зависимости от власти поворачивал шляпу, орден, на всякий случай, носит... Интересно получается – государства для него такового не существует, он его ненавидит, а орден носит,

– говорит Скоряк.

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