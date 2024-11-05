Имеют в руках оружие: на что готовы пойти сторонники Трампа в случае его проигрыша на выборах

Часть избирателей Республиканской партии настроена достаточно радикально в случае проигрыша Дональда Трампа на выборах в США. Четверть из них могут иметь даже оружие.

Белый дом эту угрозу осознает и подготовлен, но в обществе этот вопрос поднимался уже давно. Об этом 24 Каналу рассказал политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко, отметив, что наиболее вероятным сценарием будет обсуждение ситуации за переговорным столом. Трамп спокойно проиграть не сможет.

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На что готовы пойти сторонники Трампа в случае его проигрыша на выборах

Политолог рассказал, что 25% американцев, которые поддерживают Трампа, готовы выступать за него силой. Избиратели республиканского лидера гораздо агрессивнее и радикальнее настроены, чем люди, которые поддерживают Камалу Харрис.

Часть из них действительно готовы с оружием в руках идти и отстаивать позицию Трампа, какой бы она ни была,

– отметил Буряченко.

Он пояснил, что в этом есть предостережение. К этой угрозе в Белом доме и силовых структурах Соединенных Штатов относятся очень серьезно.

В тех штатах страны, где есть возможность возникновения такой ситуации все готовы к подобной дестабилизации.

Однако политолог отметил, что о негативном сценарии гражданской войны в США уже говорят давно. Общество об этом проговорило, до сегодняшнего дня было много публикаций и шоу, где поднимали эту тему.

В 95% радикальные стороны с разными позициями говорят, что нужно садиться за стол переговоров и договариваться в рамках законного поля. Трамп точно будет эскалировать ситуацию, он спокойно не проиграет, пожав руку Харрис. Он будет делать все, что выгрызать результат, независимо от справедливости процесса,

– добавил Буряченко.

К слову, в США в ночь с 5 на 6 ноября состоятся выборы. 24 Канал проведет ночь с читателями и будет оперативно сообщать о ходе голосования и событиях.