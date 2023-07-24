Такое мнение 24 Каналу выразил политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он предположил некоторые механизмы, как можно действовать по отношению к таким лицам.

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"То есть те, кто говорит, что это не Россия, а "мы сами виноваты", или боженькая ракеты направляет или еще что-то – таких надо отправлять в соответствующее заведение. Или это сознательные коллаборанты и тогда с ними должен быть другой разговор", – подчеркнул Тизенгаузен.

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По мнению политтехнолога уже не должно быть условных "пряников", а откровенный "метод кнута". Только так можно это побороть.

Это все равно потом вылезет – они никуда не денутся. Будут тихонько смотреть российское телевидение, проклинать нас с вами и ждать, когда в следующий раз, возможно, не Путин, а кто-то другой придет. Или есть еще гуманный способ для людей, отрицающих российскую агрессию, – они должны быть отправлены в Россию,

– сказал он.

Отметим, журналист Денис Кошельник на своей странице в соцсети выложил видео, где представители УПЦ МП комментируют ракетный удар по Одессе и разрушение собора. Один из священнослужителей отреагировал словами: "Значит воля господа. Взорвалось и взорвалось. Все под богом ходим". Другой отметил, что "атаковал враг рода человеческого, а кому это упало на голову, кто и как это – одному богу известно".

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