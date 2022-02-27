В сторону Херсона направляются танки оккупантов
27 февраля 2022 , 07:02Читати новину українською
Источник:телеграм "Оперативный ВСУ"
Российская армия продолжает агрессию в отношении Украины, в том числе и Херсона. К городу приближаются танки оккупантов.
Россия продолжает свое вторжение в Украину. Вооруженные силы уничтожают вражескую технику. Оккупанты вместо этого стягивают в города новую.
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Техника агрессора движется в Херсон
В сети обнародовали видео, на котором российские танки двигают в сторону Херсона. Автор ролика отметил, что в направлении города проехали около 50 единиц этой техники врага.
В направлении Херсона едут российские танки: смотрите видео 18+
(Внимание: содержит нецензурную лексику)
Напомним, примерно в 06:30 в Херсоне снова были слышны взрывы.
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