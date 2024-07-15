Симптоматическое событие: в ВМС объяснили, почему Россия вывела сторожевые корабли из Черного моря

Россия вывела свой последний сторожевой корабль из Крыма. Такие действия подтверждают, что враг понимает, насколько для него опасно оставаться на оккупированном полуострове.

Представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук рассказал 24 Каналу, что в Черном море уже давно отсутствуют российские надводные корабли. Черноморский флот не может позволить себе выполнять задачи в этой акватории.

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Что означает вывод судов

Скорее всего сторожевой корабль совершил межбазовый переход. Поскольку он был в сопровождении вспомогательных судов, то вполне возможно, что имел технические проблемы. Поэтому его сопровождали на случай, если он потеряет ход во время перехода.

Это симптоматическое событие, а симптоматика заключается в том, что враг понимает, что те активы, которые еще можно считать ценными, надо забрать из Крыма. Для нас это является знаковым моментом,

– подчеркнул Дмитрий Плетенчук.

Россияне должны понять, что им надо покинуть украинский Крым. Сухопутной составляющей врага придется повторить действия Черноморского флота.

Представитель ВМС добавил, что Силы обороны комплексно работают над освобождением всех наших территорий, среди которых, конечно, Крым. Это совместная работа многих структур, в частности Воздушных сил, которые постоянно наносят огневое поражения, Сухопутных войск, Военно-морских сил. Также не обошлось без участия ГУР и СБУ.

Крым для россиян в каком-то смысле является сакральным, потому что с Крыма все началось. Но пора, видимо, сворачивать свои имперские амбиции и начинать жить в реальном мире. А в реальном мире Украину поддерживают все цивилизованные страны и оказывают нужную помощь,

– подытожил Дмитрий Плетенчук.