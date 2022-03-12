На страх оккупантам: в "Азов" отныне будет два батальона с разными функциями

12 марта 2022 , 13:23
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Источник:

телеграм Костантина Немичева

В ТРО "Азов" 12 марта произошло важное событие, которое точно не утешит оккупантов. С этого дня в "Азове" будет два отдельных батальона. Каждый из них будет выполнять другие задачи.

Полк разделили на разведывательный и разведывательно-диверсионный батальоны. Они будут убивать кремлевских орков под патронатом Вооруженных Сил Украины.

Часть служащих "Азова", который разделили на 2 батальона / Фото Константина Немичева

 

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Автор: Олександр Марчак