На страх оккупантам: в "Азов" отныне будет два батальона с разными функциями
12 марта 2022 , 13:23Читати новину українською
Источник:телеграм Костантина Немичева
В ТРО "Азов" 12 марта произошло важное событие, которое точно не утешит оккупантов. С этого дня в "Азове" будет два отдельных батальона. Каждый из них будет выполнять другие задачи.
Полк разделили на разведывательный и разведывательно-диверсионный батальоны. Они будут убивать кремлевских орков под патронатом Вооруженных Сил Украины.
Часть служащих "Азова", который разделили на 2 батальона / Фото Константина Немичева
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