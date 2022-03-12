Полк розділили на розвідувальний та розвідувально-диверсійний батальйони. Вони вбиватимуть кремлівських орків під патронатом Збройних Сил України.

Важливо На Харківщині тривають бої з російськими військовими в окремих напрямках

Призначили командирів і виконують бойові завдання

Підрозділи вже беруть активну участь в обороні Харкова. Вони нищать ворогів разом з іншими формуваннями захисників України.

Частина службовців "Азову", який розділили на 2 батальйони / Фото Констянтина Немічева

Командирами батальйонів призначили Немічева Костянтина, який керує 225 батальйоном, а також Величка Сергія з позивним "ЧІЛІ", який керує 226 батальйоном. Вони борються із загарбниками в складі 127 Бригади ЗСУ.

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Читайте текст допису з телеграму Костянтина Немічева:

Підрозділи територіальної оборони "Азов", які формувалися у Харкові з перших днів повномасштабного російського вторгнення, відтепер офіційно – два окремих розвід та розвід-диверсійні батальйони Збройних Сил України "АЗОВ".

Командирами батальйонів призначені – Немічев Костянтин Віталійович (225 батальйон у складі 127 Бригади ЗСУ) та Величко Сергій Олегович "ЧІЛІ" (226 батальйон у складі 127 Бригади ЗСУ).

Підрозділ бере активну участь в обороні Харкова й разом з іншими формуваннями нищить ворогів України. Якщо у вас є бойовий досвід, вступайте до наших лав: 099-013-64-66; 095-032-55-26; 097-772-73-92.