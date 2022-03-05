Страна больше не знает выходных, – Зеленский о 10 днях войны

Владимир Зеленский в очередной раз обратился к украинцам. Он отметил, что уже десятые сутки отечественной борьбы, искренней веры и круглосуточной работы.

Украинский лидер подчеркнул, что десятые сутки войны продолжаются как один бесконечный день. Одна бесконечно долгая ночь не дает отдыха, сообщает 24 канал.

Отметьте Зеленский обратился к украинцам на 10-й день войны с Россией

Зеленский отметил, что 5 марта – суббота. Но на войне это слово почти ничего не значит. Такая же участь постигла любой другой день недели. Они все стали одинаковыми.

Все равно защищаем государство. Все равно спасаем людей. Страна не знает больше выходных. Не важно, что на часах. Не важно, что в календаре. И так – к победе,

– подчеркнул Зеленский.

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