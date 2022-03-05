Український лідер наголосив, що 10 десята доба війни триває, як один нескінченний день. Одна нескінченно довга ніч не дає відпочинку, повідомляє 24 канал.
Зауважте Зеленський звернувся до українців на 10-ий день війни з Росією
Зеленський зауважив, що 5 березня – субота. Але на війні це слово майже нічого не означає. Така ж доля спіткала будь-який інший день тижня. Вони усі стали однаковими.
Однаково захищаємо державу. Однаково рятуємо людей. Країна не знає більше вихідних. Не важливо, що на годиннику. Не важливо, що в календарі. І так – до перемоги,
– наголосив Зеленський.
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