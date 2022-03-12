"Страна-гопник": россияне украли историю "Призрака Киева"

Россия не может найти героев среди своих военных, которые цинично убивают мирное население и крушат украинские города. Поэтому создает их искусственно, воруя для этого истории украинцев.

В частности, россияне решили "одолжить" историю украинского летчика, сбивающего над столицей вражеские военные самолеты – легендарного "Призрака Киева".

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Россияне украли историю "Призрака Киева"

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что государство-агрессор придумало себе своего "героя" – штурмана истребителя, который сам якобы "сбил три украинских Су-27, смог в зоне патрулирования противовоздушной обороны поразить "Бук-М1", да еще и остался живым ".

Ничего святого: даже украли фигуру нашего Супергероя,

– отметили в командовании.

Там добавили, что это свидетельствует об одном: "Россия – страна-гопник, страна-вор, страна-террорист". Россияне воруют все.





Напомним, "Призрак Киева" – пилот МиГ-29 – за первые 30 часов российского вторжения в Украину одержал 6 воздушных побед в небе над Киевом: сбил 2 самолета Су-35, 2 самолета Су-25, по 1 самолету Су-27 и МиГ-29. Его называют ангелом-хранителем Киева. Он продолжает защищать киевлян от врага и избавился уже от более чем 20 российских самолетов.

Наступление "Призрака Киева": смотрите видео