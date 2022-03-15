Страна от отца к сыну: на выборах президента Туркменистана победил сын президента

На выборах президента Туркменистана победил сын нынешнего главы государства Гурбангулы Бердымухамедова. Оппозиционные СМИ сообщают, что выборы проводились с многочисленными нарушениями.

Согласно данным избирательного комитета, Сердар Бердымухамедов набрал на выборах 72,97% голосов. Он станет третьим президентом страны.

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Его отец правил Туркменистаном с 2007 года. Уходя с должности он заявил, что хочет "дать дорогу молодым". Между тем, первый президент страны Ниязов Сапармурат Атайович правил с 1990 по 2006 год.

Согласно Human Rights Watch, действующий президент Гурбангулы Бердымухамедов имеет огромную власть и полный контроль над общественной жизнью народа. Туркменистан остается одним из самых репрессивных государств, а во всех рейтингах свободы государство занимает последние места.

"Радио Азалтык" сообщает, что после голосования в избирательных отделениях всю ночь подменяли бюллетени в пользу Сердара Бердымухамедова.