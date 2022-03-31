Страна зомби: поддержка Путина в России выросла до 83%

Начало войны России против Украины лишь увеличило поддержку у российского диктатора Владимира Путина среди россиян.

Российские социологи зафиксировали значительный скачок "одобрения деятельности Путина" со стороны граждан России. По данным опроса "Левада-центр", деятельность Путина одобряют 83% россиян. До начала войны против Украины этот показатель был 69% в январе и 71% в феврале.

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Такой резкий "рост" одобрения действий Путина схож с тем, что было и в 2014 году, когда Россия захватила Крым и начала войну на Донбассе. Тогда максимальный показатель был ровен 89%.

Изменение одобрения действий Путина гражданами России с начала его правления / Иллюстрация "Левада центр"

Стоит добавить, что россияне часто жалуются, что на них несправедливо наложили санкции. Но как показывают результаты опроса, в марте значительно возросла доля россиян, которые считают, что дела в стране идут в правильном направлении: таких 69% (в феврале – 52%). Доля тех, кто считает, что страна движется по неправильному пути, составила 22% (в феврале — 38%).

Опрос Левада-центра проведен 24 – 30 марта 2022 г. по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения в объеме 1632 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому респондента методом личного интервью.