Страна-бандит: сенатор США после визита жестко раскритиковал Россию и Путина
Американский сенатор от штата Луизиана Джон Кеннеди заявил, что ведение дел с российским правительством подобно "ведению дел с мафией".
Об этом сообщает DW.
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Такие выводы он сделал после поездку в Москву.
Сенатор отметил, что философия Путина, который "правит железной рукой", заключается в "деньгах и власти". Он подчеркнул, что российскому президенту "нельзя доверять".
Кеннеди также охарактеризовал министра иностранных дел России Сергея Лаврова как "забияку".
Он отметил отсутствие свободы слова, свободной прессы в России и огромный разрыв в благосостоянии между элитами и обычными гражданами. По мнению Кеннеди, жители России "заслуживают лучшего".
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