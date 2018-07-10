Страна-бандит: сенатор США после визита жестко раскритиковал Россию и Путина

Американский сенатор от штата Луизиана Джон Кеннеди заявил, что ведение дел с российским правительством подобно "ведению дел с мафией".

Об этом сообщает DW.

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Такие выводы он сделал после поездку в Москву.

Сенатор отметил, что философия Путина, который "правит железной рукой", заключается в "деньгах и власти". Он подчеркнул, что российскому президенту "нельзя доверять".

Кеннеди также охарактеризовал министра иностранных дел России Сергея Лаврова как "забияку".

Он отметил отсутствие свободы слова, свободной прессы в России и огромный разрыв в благосостоянии между элитами и обычными гражданами. По мнению Кеннеди, жители России "заслуживают лучшего".