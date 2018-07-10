Країна-бандит: сенатор США після візиту жорстко розкритикував Росію і Путіна
Американський сенатор від штату Луїзіана Джон Кеннеді заявив, що ведення справ із російським урядом подібно "веденню справ з мафією".
Про це повідомляє DW.
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Такі висновки він зробив після поїздку у Москву.
Сенатор зазначив, що філософія Путіна, який "править залізною рукою", полягає в "грошах і владі". Він наголосив, що російському президенту "не можна довіряти".
Кеннеді також охарактеризував міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова як "забіяку".
Він наголосив на відсутності, свободи слова, вільної преси в Росії та величезний розрив у добробуті між елітами і звичайними громадянами. На думку Кеннеді, жителі Росії "заслуговують на краще".
Джерело: 24 Канал
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