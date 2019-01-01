Страна-соседка Украины возглавила Евросоюз

1 января 2019 года Румыния начала председательствовать в Совете Европейского союза. Она будет возглавлять ЕС на протяжении шести месяцев.

Президент Евросовета Дональд Туск поздравил с этим событием Бухарест в своем Twitter.

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Счастливого Нового года! Я желаю Румынии всего наилучшего во время вашего первого председательства в ЕС. Я убежден, что вам передадут и мы будем с нетерпением ждать на сотрудничество с вами,

– подчеркнул он.

В частности, Румыния будет возглавлять Совет ЕС в течение полугода. Это ее первое председательство после присоединения к союзу в 2007 году.

Happy New Year! I wish Romania all the best with your first EU presidency. I am confident you will deliver and look forward to working with you. #RO2019EU — Donald Tusk (@eucopresident) 1 января 2019 г.

Напомним, в ноябре президент Румынии Клаус Йоханниса заявил, что его страна не готова взять на себя председательство в Совете Европейского Союза с 1 января 2019 года, ведь сначала действующее правительство страны должно уйти в отставку.