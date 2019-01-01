Страна-соседка Украины возглавила Евросоюз
1 января 2019 года Румыния начала председательствовать в Совете Европейского союза. Она будет возглавлять ЕС на протяжении шести месяцев.
Президент Евросовета Дональд Туск поздравил с этим событием Бухарест в своем Twitter.
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Счастливого Нового года! Я желаю Румынии всего наилучшего во время вашего первого председательства в ЕС. Я убежден, что вам передадут и мы будем с нетерпением ждать на сотрудничество с вами,
– подчеркнул он.
В частности, Румыния будет возглавлять Совет ЕС в течение полугода. Это ее первое председательство после присоединения к союзу в 2007 году.
Напомним, в ноябре президент Румынии Клаус Йоханниса заявил, что его страна не готова взять на себя председательство в Совете Европейского Союза с 1 января 2019 года, ведь сначала действующее правительство страны должно уйти в отставку.