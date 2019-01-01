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      Страна-соседка Украины возглавила Евросоюз

      63 Читати новину українською
      Румыния начала председательствовать в ЕС
      Румыния начала председательствовать в ЕС / Фото из открытых источников

      1 января 2019 года Румыния начала председательствовать в Совете Европейского союза. Она будет возглавлять ЕС на протяжении шести месяцев.

      Президент Евросовета Дональд Туск поздравил с этим событием Бухарест в своем Twitter.

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      Счастливого Нового года! Я желаю Румынии всего наилучшего во время вашего первого председательства в ЕС. Я убежден, что вам передадут и мы будем с нетерпением ждать на сотрудничество с вами,
      – подчеркнул он.

      В частности, Румыния будет возглавлять Совет ЕС в течение полугода. Это ее первое председательство после присоединения к союзу в 2007 году.

      Напомним, в ноябре президент Румынии Клаус Йоханниса заявил, что его страна не готова взять на себя председательство в Совете Европейского Союза с 1 января 2019 года, ведь сначала действующее правительство страны должно уйти в отставку.

      Теги: Новости политики Дональд Туск Евросоюз Румыния
      Источник: 24 Канал
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