Країна-сусідка України очолила Євросоюз

1 січня 2019 року Румунія розпочала головування в Раді Європейського союзу. Вона буде очолювати ЄС потягом шести місяців.

Президент Євроради Дональд Туск привітав із цією подією Бухарест у своєму Twitter.

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Щасливого Нового року! Я бажаю Румунії всього найкращого під час вашого першого головування в ЄС. Я переконаний, що вам передадуть і ми будемо з нетерпінням чекати на співпрацю з вами,

– наголосив він.

Зокрема, Румунія буде очолювати Раду ЄС протягом півроку. Це її перше головування після приєднання до союзу у 2007 році.

Happy New Year! I wish Romania all the best with your first EU presidency. I am confident you will deliver and look forward to working with you. #RO2019EU — Donald Tusk (@eucopresident) 1 января 2019 г.

Нагадаємо, у листопаді президент Румунії Клаус Йоханніс заявив, що його країна не готова взяти на себе головування в Раді Європейського Союзу з 1 січня 2019 року, адже спочатку діючий уряд країни має піти у відставку.