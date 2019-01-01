Країна-сусідка України очолила Євросоюз
1 січня 2019 року Румунія розпочала головування в Раді Європейського союзу. Вона буде очолювати ЄС потягом шести місяців.
Президент Євроради Дональд Туск привітав із цією подією Бухарест у своєму Twitter.
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Щасливого Нового року! Я бажаю Румунії всього найкращого під час вашого першого головування в ЄС. Я переконаний, що вам передадуть і ми будемо з нетерпінням чекати на співпрацю з вами,
– наголосив він.
Зокрема, Румунія буде очолювати Раду ЄС протягом півроку. Це її перше головування після приєднання до союзу у 2007 році.
Нагадаємо, у листопаді президент Румунії Клаус Йоханніс заявив, що його країна не готова взяти на себе головування в Раді Європейського Союзу з 1 січня 2019 року, адже спочатку діючий уряд країни має піти у відставку.