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      Країна-сусідка України очолила Євросоюз

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      Румунія почала головування у ЄС
      Румунія почала головування у ЄС / Фото з відкритих джерел

      1 січня 2019 року Румунія розпочала головування в Раді Європейського союзу. Вона буде очолювати ЄС потягом шести місяців.

      Президент Євроради Дональд Туск привітав із цією подією Бухарест у своєму Twitter.

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      Щасливого Нового року! Я бажаю Румунії всього найкращого під час вашого першого головування в ЄС. Я переконаний, що вам передадуть і ми будемо з нетерпінням чекати на співпрацю з вами,
      – наголосив він.

      Зокрема, Румунія буде очолювати Раду ЄС протягом півроку. Це її перше головування після приєднання до союзу у 2007 році.

      Нагадаємо, у листопаді президент Румунії Клаус Йоханніс заявив, що його країна не готова взяти на себе головування в Раді Європейського Союзу з 1 січня 2019 року, адже спочатку діючий уряд країни має піти у відставку.

      Теги: Новини політики Євросоюз Дональд Туск Румунія
      Джерело: 24 Канал
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