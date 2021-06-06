Эти военные учения – регулярные, они проходят в балтийском регионе с 1972 года. В этом году продлятся с 6 по 18 июня.

Ранее Стартовали учения НАТО Defender Europe 21 с участием 26 государств

Мы празднуем 50-летие учений Baltops, которые образуют основу нашей способности к сотрудничеству,

– заявил командующий маневрами Джин Блэк.

В маневрах Baltops участвуют:

примерно 4 тысячи военнослужащих из 18 стран,

40 военных кораблей,

60 самолетов.

По данным Центра информации ВМС Германии в Киле, кроме 16 стран НАТО, в них вовлечены подразделения из Швеции и Финляндии.

Детали военных учений

Маневры начались у берегов Дании, впоследствии учения будут переноситься дальше на восток.

В этом году в программу впервые внесли отработку оборонительных тактик против кибератак. У побережья Литвы планируют провести десантную операцию.

Обратите внимание! Ранее в небе над Европой прошли широкомасштабные учения НАТО. Участие в отработках принимали более 20 стран-членов Альянса.