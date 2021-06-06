Ці військові навчання – регулярні, вони проходять у балтійському регіоні з 1972 року. Цьогоріч триватимуть з 6 по 18 червня.

Раніше Стартували навчання НАТО Defender Europe 21 за участі 26 держав

Ми святкуємо 50-річчя навчань Baltops, які утворюють основу нашої здатності до співпраці,

– заявив командувач маневрами Джин Блек.

У маневрах Baltops беруть участь

приблизно 4 тисячі військовослужбовців з 18 країн,

40 військових кораблів,

60 літаків.

За інформацією центру інформації ВМС Німеччини в Кілі, окрім 16 країн НАТО, в них залучені підрозділи зі Швеції та Фінляндії.

Деталі військових навчань

Маневри почалися поблизу берегів Данії, згодом навчання переноситимуться далі на схід.

Цьогоріч у програму вперше внесли відпрацювання оборонних тактик проти кібератак. Біля узбережжя Литви планують провести десантну операцію.

Зверніть увагу! Раніше в небі над Європою пройшли широкомасштабні навчання НАТО. Участь у відпрацюваннях брали понад 20 країн-членів Альянсу.