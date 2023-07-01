В Facebook 24 Канала – новый рекорд: за нами следят 2,5 миллиона пользователей

24 Канал информирует своих читателей на разных площадках о том, что происходит в Украине и мире. На Facebook мы публикуем только важные и интересные подписчикам новости, а также выкладываем уникальные картинки и видео.

Мы вышли на рекордное количество подписчиков в Facebook. Там за 24 Каналом следят 2 500 000 пользователей.

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Интересные факты о Facebook 24 Канала

Страница 24 Канала в фейсбуке верифицирована Метой. Мы добросовестно придерживаемся правил платформы. На этой странице излагается только самое главное из информационного пространства. А еще на Facebook мы публикуем уникальные визуальные материалы.

Руководитель отдела соцмедиа 24 Канала Яромир Вдович отметил, что цифра в 2 500 000 пользователей является серьезным показателем. Это ведь люди, которые активно следят за нашим контентом.

Фейсбук среди украинцев остается одним из важных источников для получения новостей, поэтому для нас это особенная площадка для информирования и взаимодействия. За год нам удалось увеличить аудиторию в этой соцсети более чем на 1 миллион подписчиков, что не может не радовать,

– добавил он.

Страница 24 Канала в Facebook имеет 2500000 подписчиков / Скриншот из соцсетей