Странная логика после Бучи и Мариуполя – Подоляк о заявлениях политиков Запада относительно "лица" России

Отдельные западные политики желают завершения войны с возможностью для России сохранить лицо, отдав ей часть территорий. Однако после зверств россиян в Буче и Мариуполе это сделать невозможно.

Такое мнение озвучил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в своем твиттере.

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Подоляк подчеркнул, что логика этих политиков крайне удивительна.

Сохранить лицо после Бучи и Мариуполя? Странная логика, но если эти политики хотят отдать часть своих территорий, это дело их избирателей,

– подчеркнул он.

Скандальные заявления Макрона

Президент Франции призвал Евросоюз создать и реализовать новый план общеевропейской безопасности, включающий меры по ослаблению напряжения в отношениях с Россией. Об этом он заявил, выступая в Европарламенте 19 января 2022 года.

Также президент Франции предлагал украинским властям пойти на уступки России относительно суверенитета страны, чтобы "сохранить лицо" президенту Путину. Зеленский назвал такое предложение некорректным и несправедливым.

Зверства россиян в Киевской области: главное

О зверствах российских военных на Киевщине стало известно в конце марта – начале апреля 2022 года. В это время Вооруженные Силы Украины выбили врага с Севера нашей страны.

Больше всего пострадали Буча, Ирпень, Бородянка и другие населенные пункты Киевщины, которые были под оккупацией почти месяц. По предварительным данным, в результате зверств россиян погибли более 1 200 мирных людей.

Войска агрессора очень жестоко обращались с людьми: насиловали гражданских, избивали, расстреливали, отрезали конечности и т.д. Солдаты из России даже не пытались скрыть военные преступления, оставляя тела посреди улиц.

Людям приходилось хоронить своих близких и знакомых во дворах. Места массовых захоронений продолжают выявлять до сих пор. Недавно в Бучанском районе обнаружили могилу, где находились тела трех замученных людей.

Борис Джонсон во время телефонного разговора призвал Макрона воздержаться от каких-либо контактов с Россией . Премьер-министр Великобритании подчеркнул, что не следует вести переговоры с Россией на ее условиях.

По состоянию на 2 мая СБУ удалось установить личности почти 900 оккупантов, совершавших преступления против мирного населения в Киевской области.

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