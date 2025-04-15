Посещение Америки –это привилегия, вы должны поехать: посольство США опубликовали странные сторисы

Американское посольство в Украине опубликовало сторис в Инстаграм, где говорится о том, что "визы просрочены". Также приведена цитата Рубио о том, что "пребывание в США –это привилегия, а не право".

В сторис кого-то призывают покинуть США. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на посольство США в Instagram.

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Странные сторис посольства США в Украине

Американское посольство в Украине опубликовало в Instagram сторис с фразами "ваша виза просрочена", "вы должны уехать" и цитатой Рубио: "пребывание в США – это привилегия, а не право".

Непонятно, что это конкретно означает. Это может быть как простое обращение к тем, чья виза просрочена, так и какой-то намек.

Подозрительные сторис посольства США в Украине

Но здесь следует отметить, что эти слова Рубио высказывал в контексте поддержки терроризма или антиамериканских идей в США среди иностранцев. Именно в этом контексте он говорил о более жестком контроле в США над иностранцами. В частности речь идет о депортации и отмене виз.

Напомним, что украинские беженцы в США недавно получили электронные письма о прекращении их защиты по программе U4U и требованием покинуть страну. Впоследствии в администрации Трампа извинились, заявив, что эти сообщения были отправлены по ошибке.