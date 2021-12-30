Об этом заявила представительница МИД России Мария Захарова во время брифинга 30 декабря.

Важно У Зеленского объяснили, чего ожидают от вероятного разговора с Байденом

Сначала она рассказала, что 10 января в Женеве состоятся переговоры в формате межведомственных делегаций США и России. Стороны будут обсуждать вопрос "гарантий безопасности". В то же время лидеры стран Джо Байден и Владимир Путин участия в дискуссии принимать не будут.

Москва посмеялась со слов Борреля

Ранее в Евросоюзе заявили, что также хотят участвовать в переговорах. На этом настаивает глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он заявил, что Европа не хочет и не должна быть сторонним зрителем, решения которое принимают над ее головой.

Россия хочет вести переговоры по архитектуре европейской безопасности без участия Европейского Союза – это абсурд. Мы этого не примем. О нас ничего не решается без нашего присутствия,

– заявил Боррель.

В России назвали заявления Борреля "странными на фоне проводимой ЕС политики".

"Заявления Борреля о возможном вкладе Брюсселя в переговоры по евробезопасности выглядят странно на фоне проводимой ЕС политики", – сказала Захарова.

Что этому предшествовало

Ранее Кремль представил на рассмотрение НАТО и США "договора о безопасности" – это фактически ультиматум по не расширению Альянса на Восток. Владимир Путин заявил, что в случае отказа ответ Москвы может быть "разным".

Обратите внимание! Джо Байден отказал Владимиру Путину в требовании предоставить гарантии не расширения НАТО на Восток. Президент США подчеркнул, что это будет решать исключительно Альянс, а не третьи стороны.

Что стоит знать о Марии Захаровой

Представитель МИД России Захарова и ранее выступала с абсурдными заявлениями в адрес Украины и других стран. Например, в июне 2021 в ответ на требование Чехии о компенсации за взрывы в Врбетице она сказала, что чехи скорее "дождутся ушей от селедки".

А в апреле Захарова обвинила Киев и западные страны в ведении агрессивной информационной кампании с целью возложить на Россию ответственность за эскалацию напряженности на Донбассе.