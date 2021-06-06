Соответствующее решение приняли 5 июня на встрече министров финансов стран Большой семерки. Это решение должно стать основой для глобальной налоговой реформы.
Заметьте "Большая семерка" осудила действия Беларуси в отношении самолета с Романом Протасевичем
Страны G7 установили налог не менее 15%
Мы (...) обязуемся применять глобальный минимальный налог в минимум 15% для каждой страны,
– говорится в сообщении.
Это сделали для того, чтобы создать глобальную налоговую систему, которая была бы "приспособленной к мировой цифровой эре". Британский министр финансов Риши Сунак заявил, что это нужно, чтобы "соответствующие компании платили нужный налог в нужных местах".
Речь идет о транснациональных корпорациях – чтобы технологические гиганты не могли получать большие прибыли в одних странах и платить с них низкие налоги в других странах.
Кстати, Ирландия выразила "значительные оговорки" на этот счет. Ведь их низкая 12,5-процентная ставка способствовала тому, что Facebook и Google обустроили в стране штаб-квартиры своих европейских операций.
Значение договоренности
Министр финансов Германии Олаф Шольц сказал, что такое решение "историческое" и заявил о "налоговой революции". Он добавил, что крупные корпорации не смогут переносить свою прибыль в страны с низким налогом.
Более того, министр финансов Франции Брюно Ле Мэр отметил, что 15% - это минимум, ведь его страна хочет "более амбициозный уровень налогообложения".
Встреча "Большой семерки": последние новости
- Министры иностранных дел Большой семерки призвали Россию к деэскалации на границе с Украиной.
- Также они заявили, что власти Беларуси должны отпустить политзаключенных и провести новые выборы.
- Призвали Китай конструктивно сотрудничать в рамках международной системы.
- Северную Корею попросили избегать провокаций и решать ядерную проблему дипломатическим путем.