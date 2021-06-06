Відповідне рішення ухвалили 5 червня на зустрічі міністрів фінансів країн Великої сімки. Це рішення має стати основою для глобальної податкової реформи.

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Країни G7 встановили податок не менше 15%

Ми (...) зобов'язуємося застосовувати глобальний мінімальний податок у щонайменше 15% для кожної країни,

– мовиться у повідомленні.

Це зробили для того, щоб створити глобальну податкову систему, яка була б "пристосованою до світової цифрової ери". Британський міністр фінансів Ріші Сунак також заявив, що це потрібно, щоб "відповідні компанії платили потрібний податок у потрібних місцях".

Мовиться про транснаціональні корпорації – щоб технологічні гіганти не могли отримувати великі прибутки в одних країнах і платити з них низькі податки в інших країнах.

До речі, Ірландія висловила "значні застереження" щодо цього. Адже їхня низька 12,5-відсоткова ставка сприяла тому, що Facebook та Google облаштували в країні штаб-квартири своїх європейських операцій.

Значення домовленості

Міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц сказав, що таке рішення "історичне" та заявив про "податкову революцію". Він додав, що великі корпорації не зможуть переносити свій прибуток до країн з низьким податком.

Ба більше, міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер зауважив, що 15% – це мінімум, адже його країна хоче "амбіційніший рівень оподаткування".

Зверніть увагу! Країни Великої сімки сподіваються домовитись про запровадження цього податку в липні на зустрічі міністрів фінансів країн Великої двадцятки (G20) у Венеції.

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