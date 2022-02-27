ЕС и США решили отключить российские банки от SWIFT

Страны ЕС вместе с США решили отключить некоторые российские банки от SWIFT. Также заморозят активы Центробанка.

Это поддерживают лидеры Европейской комиссии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Канады и США. Об этом сообщила Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

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Война станет провалом для Путина

В ЕС подчеркнули, что осуждают путинскую войну и нападение на суверенный народ Украины. Россия посягнула на фундаментальные международные правила и нормы, существовавшие со времен Второй мировой войны.

Мы будем призывать Россию к ответу и коллективно обеспечим, чтобы эта война стала для Путина стратегическим провалом... Во-первых, мы обязуемся исключить отдельные российские банки из системы обмена сообщениями SWIFT,

– отметили в ЕС.

Это обеспечит отключение этих банков от международной финансовой системы и нанесет ущерб их способности работать в глобальном масштабе.

Заморозят активы банков

Кроме того, ЕС заморозит активы Центробанка и российских бизнесменов. Олигархи не смогут использовать свои активы на европейском рынке.

Центробанк не сможет использовать свои международные резервы, чтобы подорвать влияние санкций.

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