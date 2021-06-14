Все понимают, что Путин является проблемой, – Ауштрявичюс о саммите "Большой семерки"

Одной из тем саммита лидеров G7 стала Россия и ее агрессивные действия в отношении Украины. Возвращение государства-агрессора в "Большую семерку" даже не обсуждают.
Ведь позиция "Семерки" очень серьезная. Об этом сообщил в интервью депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс.
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Он отметил, что на саммите никто не сказал, что им не хватает Владимира Путина. Мол, был бы он, то все было бы иначе и решили бы все международные проблемы.
По моему мнению, все понимают, что Путин не является частью решения проблемы. Он сам по себе является проблемой,
– заявил Ауштрявичюс.
По его словам, Западу и G7 надо думать, как воспринимать такие проблемы и жить по своему сценарию, а не по сценарию Кремля. Поэтому это – еще одна плохая новость для России.
Россия будет ассоциироваться с проблемами, – евродепутат
"Хотелось бы, чтобы Россия была конструктивным членом международного сообщества и играла бы благоприятную роль: и в региональном, и в глобальном отношении. Но пока говорить о таком рискованном сценарии мы не сможем", – сказал Ауштрявичюс.Напомним! Лидеры G7 заявили, что Россия является не посредником, а стороной конфликта на Донбассе.
"Семерка", как считает евродепутат, и в дальнейшем будет работать по своему плану. В то же время Россия останется страной, которая будет ассоциироваться только с проблемами.
Полное интервью с Пятрасом Ауштрявичюсом: смотрите видео
Кратко о саммите G7: что известно
- В Великобритании 11 июня начался саммит "Большой семерки", где Соединенные Штаты Америки, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония обсудили ряд важных вопросов.
- Кроме стран, которые традиционно принимают участие во встрече, к саммиту присоединились Австралия, Индия, Южная Корея и Южно-Африканская Республика.
- Страны G7 обратились к самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко, чтобы тот изменил курс политики в государстве.