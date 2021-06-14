Адже позиція "Сімки" дуже серйозна. Про це повідомив в інтерв'ю депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс.
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Він відзначив, що на саміті ніхто не сказав, що їм бракує Володимира Путіна. Мовляв, був би він, то все було б інакше і розв'язали б усі міжнародні проблеми.
На мою думку, всі розуміють, що Путін не є частиною розв'язання проблеми. Він сам по собі є проблемою,
– наголосив Ауштрявічюс.
За його словами, Заходу і G7 треба думати, як сприймати такі проблеми і жити за своїм сценарієм, а не за сценарієм Кремля. Тому це – ще одна погана новина для Росії.
Росія асоціюватиметься з проблемами, – євродепутат
"Хотілося б, щоб Росія була конструктивним членом міжнародної спільноти і грала б сприятливу роль: і в регіональному, і в глобальному відношенні. Але наразі говорити про такий ризикований сценарій ми не зможемо", – сказав Ауштрявічюс.
"Сімка", як вважає євродепутат, і надалі працюватиме за своїм планом. Водночас Росія залишиться країною, яка асоціюватиметься тільки з проблемами.
Повне інтерв'ю з Пятрасом Ауштрявічюсом: дивіться відео
Коротко про саміт G7: що відомо
- У Великій Британії 11 червня почався саміт "Великої сімки", де Сполучені Штати Америки, Німеччина, Франція, Італія, Канада та Японія обговорили низку важливих питань.
- Окрім країн, які традиційно беруть участь у зустрічі, до саміту долучилися Австралія, Індія, Південна Корея і Південно-Африканська республіка.
- Країни G7 звернулись до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, щоб той змінив курс політики у державі.