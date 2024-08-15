Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, отметив, что отсутствие каких-либо заявлений показывает, что руководители этих государств просто наблюдают за событиями. Вероятно, они обдумывают как формировать свои заявления в зависимости от ситуаций, которые возникнут в будущем.
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Чего ожидали россияне
Игорь Чаленко отметил, что украинские военные действуют не так, как ожидали россияне. Силы обороны не грабят, не насилуют и не уничтожают гражданскую инфраструктуру, в отличие от оккупационных войск, которые делали это в начале полномасштабного вторжения на территорию Украины.
Все, что уничтожают (ВСУ – 24 Канал) – военную инфраструктуру страны-агрессора. Это реализация идей самого Владимира Путина о санитарной зоне,
– сказал он.
Страны ОДКБ наблюдают
Руководитель Центра анализа и стратегий подчеркнул, что страны ОДКБ наблюдают насколько Россия является эффективной в военном смысле.
Мы видели, как Армения заморозила свое участие в ОДКБ после ситуации с Карабахом. Другие члены этого объединения также замечают полную неэффективность Кремля,
– подчеркнул Чаленко.
Он предположил, что поведение российских войск в Курской области может способствовать окончательному распаду Организации договора о коллективной безопасности.