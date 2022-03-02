Страны-союзники упрощают логистику гуманитарной и военной помощи для Украины, – МИУ

Польша, Болгария, Грузия, Румыния и Турция подтвердили готовность пропускать украинские транспортные средства без международных разрешений.

Кроме того, водителей грузовиков, которые будут доставлять помощь для Украины, будут свободно пропускать через государственную границу.

Все, кто хочет помочь Украине из-за границы: организуйтесь на местах через наши посольства или обращайтесь в определенный правительством перечень хабов для гуманитарной помощи,

– отметил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Также идет организация эвакуационных рейсов к западной границе для украинцев и иностранных граждан. В частности, были запущены дизель-поезда по маршруту Львов – Ковель – Ягодин – Холм. МИУ также договорилось с Польшей, Германией, Словакией, Чехией и Австрией о бесплатном проезде украинских беженцев рейсами собственных железных дорог.

Укравтодор системно работает над формированием "зеленых коридоров" по ​​дорогам Украины, которые должны обеспечивать движение грузов, эвакуацию людей и одновременно препятствовать врагу. Демонтируем дорожные знаки по всем дорогам страны. Приоритет №1 – указательные знаки, названия населенных пунктов. Важно – все знаки передаем местным властям или дорожникам. Мы вернем их на место после вывода войск агрессора из Украины,

– пояснил министр.

Он также сообщил, что Укрпошта с каждым днем ​​восстанавливает объем работы. Все отделения в крупных городах и райцентрах работают по графику (кроме тех, которые находятся в зоне боевых действий).

"Также сегодня ночью первый после войны автомобиль Укрпошты пересек границу и уже в Польше. До конца недели планируем восстановить экспорт настолько, насколько это возможно. Восстанавливаем и магистральные маршруты (в тестовом режиме), которые будут связывать восток и запад. Если все будет хорошо, эти коридоры расширим", – подчеркнул Кубраков.

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