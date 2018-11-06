Страны Большой семерки призвали найти заказчиков нападения на Гандзюк

Страны "Большой семерки" (G7) призывают Украину найти заказчиков нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.

Об этом сообщает канадский глава группы поддержки послов G7 в Twitter.

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Отмечается, что "Большая семерка" обеспокоена ростом насилия в отношении активистов в Украине.

"Подстрекатели и исполнители таких нападений должны быть привлечены к суду", – говорится в заявлении.

Также в заявлении G7 выразила соболезнования семье и близким Екатерины Гандзюк.

We are very saddened by the death of Kateryna Handziuk & offer our condolences to her family & friends. We are deeply concerned by the increased violence against civil society activists. The instigators & perpetrators of such attacks must be brought to justice. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) November 6, 2018

31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советника мэра города. Женщина получила 30% ожогов тела и ее прооперировали. Полиция расследует нападение на Гандзюк как покушение на убийство. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла.

Кто такая Екатерина Гандзюк? Это политический и общественный деятель, волонтер. Была депутатом Херсонского областного совета V созыва и Херсонского городского совета VI созыва, исполняла обязанности управляющего делами исполнительного комитета Херсонского городского совета, советник херсонского городского головы, национальный волонтер ООН.



Екатерина Гандзюк – активная участница Евромайдана в Херсоне. Активно противостояла попыткам начать в Херсоне "русскую весну". После аннексии Крыма и начала войны на Донбассе, занималась вынужденными переселенцами. Работая помощником по вопросам правовой защиты Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Херсонской области, организовала волонтерское движение по сбору денег для покупки обуви детям переселенцев.



В течение длительного времени Катерина Гандзюк имела длительные конфликты с пророссийскими силами Херсонщины. В частности, как пишут СМИ, с такими организациями, как "Украинский выбор" Виктора Медведчука, КПУ, КОБ, Движение Экстерриториальных Общин. С 2017 года в конфликт Гандзюк с пророссийскими силами региона были втянуты правоохранителей, которые откровенно поддерживали, охраняли и оказывали организационную помощь сепаратистским движениям Херсонщины. В апреле 2018 года Гандзюк также обнародовала информацию о том, что почти 200 "журналистов" с поддельными удостоверениями получили в областной полиции разрешения на владение травматическим и газовым оружием в 2014-2018 годах.

Нападение с кислотой на Екатерину Гандзюк и ее последующая смерть: все, что следует знать