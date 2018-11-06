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      Страны Большой семерки призвали найти заказчиков нападения на Гандзюк

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      G7 призвала найти заказчиков убийства Гандзюк
      G7 призвала найти заказчиков убийства Гандзюк / delo.ua

      Страны "Большой семерки" (G7) призывают Украину найти заказчиков нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.

      Об этом сообщает канадский глава группы поддержки послов G7 в Twitter.

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      Отмечается, что "Большая семерка" обеспокоена ростом насилия в отношении активистов в Украине.

      "Подстрекатели и исполнители таких нападений должны быть привлечены к суду", – говорится в заявлении.

      Также в заявлении G7 выразила соболезнования семье и близким Екатерины Гандзюк.

      31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советника мэра города. Женщина получила 30% ожогов тела и ее прооперировали. Полиция расследует нападение на Гандзюк как покушение на убийство. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла.

      Кто такая Екатерина Гандзюк? Это политический и общественный деятель, волонтер. Была депутатом Херсонского областного совета V созыва и Херсонского городского совета VI созыва, исполняла обязанности управляющего делами исполнительного комитета Херсонского городского совета, советник херсонского городского головы, национальный волонтер ООН.

      Екатерина Гандзюк – активная участница Евромайдана в Херсоне. Активно противостояла попыткам начать в Херсоне "русскую весну". После аннексии Крыма и начала войны на Донбассе, занималась вынужденными переселенцами. Работая помощником по вопросам правовой защиты Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Херсонской области, организовала волонтерское движение по сбору денег для покупки обуви детям переселенцев.

      В течение длительного времени Катерина Гандзюк имела длительные конфликты с пророссийскими силами Херсонщины. В частности, как пишут СМИ, с такими организациями, как "Украинский выбор" Виктора Медведчука, КПУ, КОБ, Движение Экстерриториальных Общин. С 2017 года в конфликт Гандзюк с пророссийскими силами региона были втянуты правоохранителей, которые откровенно поддерживали, охраняли и оказывали организационную помощь сепаратистским движениям Херсонщины. В апреле 2018 года Гандзюк также обнародовала информацию о том, что почти 200 "журналистов" с поддельными удостоверениями получили в областной полиции разрешения на владение травматическим и газовым оружием в 2014-2018 годах.

      Нападение с кислотой на Екатерину Гандзюк и ее последующая смерть: все, что следует знать

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Екатерина Гандзюк большая семерка
      Источник: 24 Канал
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