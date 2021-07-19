Авария произошла утром 19 июля в городе Дера-Гази (Денгри) Хан. СМИ сообщили, что много пострадавших и раненых.

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В аварии погибли по меньшей мере 27 человек

По меньшей мере 27 человек погибли и многие пострадали, когда пассажирский автобус столкнулся с прицепом,

– говорится в сообщении.

Предварительно известно, что авария произошла из-за того, что водитель пассажирского автобуса превысил скорость и врезался в трейлер возле объездной дороги.

Также сообщается, что 27 человек погибли на месте. Еще более 30 с травмами доставили в больницу. На месте сейчас работают спасатели.

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