Аварія трапилась вранці 19 липня у місті Дера-Газі (Денгрі) Хан. ЗМІ повідомили, що багато постраждалих та поранених.
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У аварії загинуло щонайменше 27 людей
Щонайменше 27 людей загинули та багато постраждали, коли пасажирський автобус зіткнувся з причепом,
– мовиться у повідомленні.
Попередньо відомо, що аварія трапилась через те, що водій пасажирського автобуса перевищив швидкість та врізався у трейлер біля об'їзної дороги.
Попередньо відомо, що 27 людей загинули на місці. Ще понад 30 з травмами доставили в лікарню. На місці наразі працюють рятувальники.
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