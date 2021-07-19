Аварія трапилась вранці 19 липня у місті Дера-Газі (Денгрі) Хан. ЗМІ повідомили, що багато постраждалих та поранених.

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У аварії загинуло щонайменше 27 людей

Щонайменше 27 людей загинули та багато постраждали, коли пасажирський автобус зіткнувся з причепом,

– мовиться у повідомленні.

Попередньо відомо, що аварія трапилась через те, що водій пасажирського автобуса перевищив швидкість та врізався у трейлер біля об'їзної дороги.

Попередньо відомо, що 27 людей загинули на місці. Ще понад 30 з травмами доставили в лікарню. На місці наразі працюють рятувальники.

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