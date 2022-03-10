Страшная коллекция "братской любви": Вакарчук показал фрагменты запретных кассетных бомб врага

Россия полностью обезумела и использует для уничтожения украинцев даже запретное оружие. Речь идет о кассетных бомбах.

Певец Святослав Вакарчук показал зверства оккупантов. Он выложил видео, где на земле лежат запрещенные кассетные бомбы.

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Такова страшная коллекция проявления "братской любви". 9.03.2022, 14-й день российского вторжения в Украину,

– написал Вакарчук.

Певец активно вовлекается в борьбу против оккупантов в Украине.

Запретные кассетные бомбы: смотрите видео

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