Страшная коллекция "братской любви": Вакарчук показал фрагменты запретных кассетных бомб врага
10 марта 2022 , 10:00Читати новину українською
Источник:Святослав Вакарчук в фейсбуке
Россия полностью обезумела и использует для уничтожения украинцев даже запретное оружие. Речь идет о кассетных бомбах.
Певец Святослав Вакарчук показал зверства оккупантов. Он выложил видео, где на земле лежат запрещенные кассетные бомбы.
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Такова страшная коллекция проявления "братской любви". 9.03.2022, 14-й день российского вторжения в Украину,
– написал Вакарчук.
Певец активно вовлекается в борьбу против оккупантов в Украине.
Запретные кассетные бомбы: смотрите видео
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