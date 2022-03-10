Співак Святослав Вакарчук показав звірства окупантів. Він виклав відео, де на українській землі лежать заборонені касетні бомби.

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Така страшна колекція прояву "братской любві". 9.03.2022, 14-й день російського вторгнення в Україну,

– написав Вакарчук.

Співак активно долучається до боротьби проти окупантів в Україні.

Заборонені касетні бомби: дивіться відео



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