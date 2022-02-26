Страшные последствия обстрела в Сумах: видео
26 февраля 2022 , 20:10Читати новину українською
В сети появилось видео последствий обстрела в Сумах. Город охватили пожары.
Сумы обстреляли российские военные. По городу оккупанты стреляли из реактивных систем залпового огня "Град".
Внимание В Сумах после обстрелов вспыхнули пожары: есть пострадавшие
Об угрозе обстрелов в регионе сообщили примерно в 16:30. После этого раздались взрывы.
На видео слышны крики людей, они просят о помощи.
Погибшие – не знаем, скорые, все сюда,
– слышно на видео.
Отметим, что бои за Сумы продолжаются уже несколько дней. Также оккупанты пытаются занять другие города региона. Одни из самых ожесточенных боев – за Ахтырку.