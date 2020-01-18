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      Страшные последствия пожаров в Австралии: еще одни масштабные потери

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      Сотни тысяч рыб погибли из-за пепла после пожаров в Австралии / Getty images

      В австралийском штате Новый Южный Уэльс погибли сотни тысяч рыб из-за пепла в реке Маклей. Он попал туда после крупных пожаров в стране.

      Сначала рыба серьезно пострадала от засухи, об этом передает издание The Guardian.

      Важно: Пожары в Австралии: что происходит на континенте сейчас – фото, видео

      Впоследствии – от дождей, которые смыли пепел и различный мусор после пожаров в реку. Отмечается, что больше всего пострадали австралийский окунь, кефаль, угорь и сельдь.

      Сейчас в реке столько пепла, сколько я никогда раньше не видел. Верхний слой покрыт пеплом. Вода выглядит, как жидкая смесь для торта. Это ужасно,
      – рассказал основатель местного клуба рыболовов города Беллбрук Джеймс Притчард.

      Рыба погибла от недостатка кислорода, это предположил профессор и эколог Ли Баумгартнер. Так, попадание в воды пепла способствует размножению бактерий, которые выводят из воды кислород. После этого вода становится мутной.

      Из-за этого рыбы не пропускают достаточно воды через жабры для получения кислорода – и умирают.

      Что известно о пожарах в Австралии:

      • Лесные пожары бушуют в Австралии с сентября. Десятки из них до сих пор неподконтрольны пожарным. Выгорело уже 8 миллионов гектаров. В ряде населенных пунктов отсутствует энергоснабжение;
      • Погибли по меньшей мере 28 человек;
      • Эксперты допускают, что в огне могли погибнуть около 1,25 миллиарда животных, а некоторые виды могли "переступить грань вымирания".
      • Дым от пожаров преодолел более 10 тысяч километров и достиг даже берегов Южной Америки.

      После периода, когда пожары становились все более масштабными, в засушливых районах Австралии прошли дожди. Однако до сих пор остаются "горячие" участки.

       

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости политики Мир животных Пожары в Австралии
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