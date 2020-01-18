Страшные последствия пожаров в Австралии: еще одни масштабные потери

В австралийском штате Новый Южный Уэльс погибли сотни тысяч рыб из-за пепла в реке Маклей. Он попал туда после крупных пожаров в стране.

Сначала рыба серьезно пострадала от засухи, об этом передает издание The Guardian.

Важно: Пожары в Австралии: что происходит на континенте сейчас – фото, видео

Впоследствии – от дождей, которые смыли пепел и различный мусор после пожаров в реку. Отмечается, что больше всего пострадали австралийский окунь, кефаль, угорь и сельдь.

Сейчас в реке столько пепла, сколько я никогда раньше не видел. Верхний слой покрыт пеплом. Вода выглядит, как жидкая смесь для торта. Это ужасно,

– рассказал основатель местного клуба рыболовов города Беллбрук Джеймс Притчард.

Рыба погибла от недостатка кислорода, это предположил профессор и эколог Ли Баумгартнер. Так, попадание в воды пепла способствует размножению бактерий, которые выводят из воды кислород. После этого вода становится мутной.

Из-за этого рыбы не пропускают достаточно воды через жабры для получения кислорода – и умирают.

Что известно о пожарах в Австралии: