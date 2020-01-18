Страшные последствия пожаров в Австралии: еще одни масштабные потери
В австралийском штате Новый Южный Уэльс погибли сотни тысяч рыб из-за пепла в реке Маклей. Он попал туда после крупных пожаров в стране.
Сначала рыба серьезно пострадала от засухи, об этом передает издание The Guardian.
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Впоследствии – от дождей, которые смыли пепел и различный мусор после пожаров в реку. Отмечается, что больше всего пострадали австралийский окунь, кефаль, угорь и сельдь.
Сейчас в реке столько пепла, сколько я никогда раньше не видел. Верхний слой покрыт пеплом. Вода выглядит, как жидкая смесь для торта. Это ужасно,
– рассказал основатель местного клуба рыболовов города Беллбрук Джеймс Притчард.
Рыба погибла от недостатка кислорода, это предположил профессор и эколог Ли Баумгартнер. Так, попадание в воды пепла способствует размножению бактерий, которые выводят из воды кислород. После этого вода становится мутной.
Из-за этого рыбы не пропускают достаточно воды через жабры для получения кислорода – и умирают.
Что известно о пожарах в Австралии:
- Лесные пожары бушуют в Австралии с сентября. Десятки из них до сих пор неподконтрольны пожарным. Выгорело уже 8 миллионов гектаров. В ряде населенных пунктов отсутствует энергоснабжение;
- Погибли по меньшей мере 28 человек;
- Эксперты допускают, что в огне могли погибнуть около 1,25 миллиарда животных, а некоторые виды могли "переступить грань вымирания".
- Дым от пожаров преодолел более 10 тысяч километров и достиг даже берегов Южной Америки.
После периода, когда пожары становились все более масштабными, в засушливых районах Австралии прошли дожди. Однако до сих пор остаются "горячие" участки.