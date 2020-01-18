Страшні наслідки пожеж в Австралії: які ще одні масштабні втрати
В австралійському штаті Новий Південний Уельс загинуло сотні тисяч риб через попіл у річці Маклей. Він потрапив туди після великих пожеж у країні.
Спершу риба серйозно постраждала від засухи, про це передає видання The Guardian.
Важливо: Пожежі в Австралії: що відбувається на континенті зараз – фото, відео
Згодом – від дощів, які змили попіл та різне сміття після пожеж у річку. Зазначається, що найбільше постраждали австралійський окунь, кефаль, вугор та оселедець.
Зараз у річці стільки попелу, скільки я ніколи раніше не бачив. Верхній шар покритий попелом. Вода виглядає, як рідка суміш для торта. Це жахливо,
– розповів засновник місцевого клубу рибалок міста Беллбрук Джеймс Прітчард.
Риба загинула від нестачі кисню, це припустив професор та еколог Лі Баумгартнер. Так, потрапляння до води попелу сприяє розмноженню бактерій, які виводять із води кисень. Після цього вода стає мутною.
Через це риби не пропускають достатньо води через зябра для отримання кисню – і помирають.
Що відомо про пожежі в Австралії:
- Лісові пожежі вирують в Австралії з вересня. Десятки з них досі непідконтрольні вогнеборцям. Вигоріло вже 8 мільйонів гектарів. У низці населених пунктів відсутнє енергопостачання;
- Загинули щонайменше 28 осіб;
- Експерти допускають, що у вогні могли загинути близько 1,25 мільярда тварин, а деякі види могли "переступити межу вимирання".
- Дим від пожеж подолав понад 10 тисяч кілометрів і сягнув навіть берегів Південної Америки.
Після періоду, коли пожежі ставали все масштабнішими, у засушливих районах Австралії пройшли дощі. Однак досі залишаються "гарячі" ділянки.
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