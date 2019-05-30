Страшное ДТП с паломниками в Мексике: более 20 погибших – фото, видео

В Мексике произошла смертельная авария с участием грузовика и автобуса с паломниками. В результате погибли по меньшей мере 23 человека, еще 30 травмированы.

По информации CNN, трагедия произошла в штате Веракрус.

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У грузовика во время движения на трассе отказали тормоза, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом.



Авария в Мексике

На момент аварии в автобусе находились паломники, которые возвращались из Мехико в Чьяпас. После столкновения обе машины загорелись.



Грузовик влетел в автобус с паломниками

По меньшей мере 23 погибших

В Мексике произошло жуткое ДТП с паломниками: видео