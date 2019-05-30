Страшное ДТП с паломниками в Мексике: более 20 погибших – фото, видео
В Мексике произошла смертельная авария с участием грузовика и автобуса с паломниками. В результате погибли по меньшей мере 23 человека, еще 30 травмированы.
По информации CNN, трагедия произошла в штате Веракрус.
Читайте также: В Будапеште затонуло судно с туристами: появилось видео аварии
У грузовика во время движения на трассе отказали тормоза, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом.
Авария в Мексике
На момент аварии в автобусе находились паломники, которые возвращались из Мехико в Чьяпас. После столкновения обе машины загорелись.
Грузовик влетел в автобус с паломниками
По меньшей мере 23 погибших
В Мексике произошло жуткое ДТП с паломниками: видео
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии