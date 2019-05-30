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      Страшное ДТП с паломниками в Мексике: более 20 погибших – фото, видео

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      Жуткое ДТП в Мексике
      Жуткое ДТП в Мексике / CNN

      В Мексике произошла смертельная авария с участием грузовика и автобуса с паломниками. В результате погибли по меньшей мере 23 человека, еще 30 травмированы.

      По информации CNN, трагедия произошла в штате Веракрус.

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      У грузовика во время движения на трассе отказали тормоза, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом.

      дтп мексика
      Авария в Мексике

      На момент аварии в автобусе находились паломники, которые возвращались из Мехико в Чьяпас. После столкновения обе машины загорелись.

      аварія мексика
      Грузовик влетел в автобус с паломниками

      мексика аварія

      По меньшей мере 23 погибших

      В Мексике произошло жуткое ДТП с паломниками: видео

       

      blog_ava
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      Теги: Жертвы Аварии и ДТП Религия Мексика
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