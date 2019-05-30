Страшна ДТП з паломниками у Мексиці: понад 20 загиблих – фото, відео

В Мексиці сталася смертельна аварія за участі вантажівки та автобуса з паломниками. В результаті загинули щонайменше 23 людини, ще 30 – травмовані.

За інформацією видання CNN, трагедія сталася у штаті Веракрус.

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У вантажівки під час руху трасою відмовили гальма, вона виїхала на зустрічну смугу, де зіштовхнулася з автобусом.



Аварія у Мексиці

На момент аварії в автобусі перебували паломники, які саме поверталися з Мехіко до Чіапаса. Після зіткнення обидві машини загорілися.



Вантажівка влетіла в автобус з паломниками



Щонайменше 23 загиблих

У Мексиці сталась жахлива ДТП з паломниками: відео