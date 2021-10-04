В страшной авиакатастрофе в Италии погиб один из богатейших людей Румынии

В жуткой авиакатастрофе, произошедшей 3 октября близ итальянского Милана, погиб румынский миллиардер Дэн Петреску. В самолете также находились его жена, сын и еще 5 человек.

Известно, что миллиардеру было 68 лет. Дэн Петреску был одним из богатейших людей Румынии.

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Румынский миллиардер был застройщиком. Его состояние оценивалось в примерно 3 миллиарда евро. Петреску также имел гражданство Германии. В жуткой аварии также погибли его 65-летняя жена и 30-летний сын.

Что известно об авиакатастрофе

На севере Италии 3 октября небольшой частный самолет внезапно влетел в здание, которое находилось на ремонте. Авиасудно вылетело из аэропорта Линате и направлялось в Сардинию. Всего на борту находились 8 человек:

2 пилота,

5 взрослых,

ребенок.

Впоследствии стало известно, что ребенку был всего 1 год. К сожалению, ни дети, ни какие другие пассажиры не смогли выжить.

На севере Италии потерпел крушение самолет / Фото RaiNews24