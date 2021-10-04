Відомо, що мільярдеру було 68 років. Ден Петреску був одним з найбагатших людей Румунії.

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Румунський мільярдер був забудовником. Його статки оцінювалися у приблизно 3 мільярди євро. Петреску також мав громадянство Німеччини. У моторошній аварії також загинули його 65-річна дружина та 30-річний син.

Що відомо про авіакатастрофу

На півночі Італії 3 жовтня невеликий приватний літак раптово влетів у будівлю, що перебувала на ремонті. Авіасудно вилетіло з аеропорту Лінате і прямувало до Сардинії. загалом на борту перебували 8 осіб:

2 пілоти,

5 дорослих,

дитина.

Згодом стало відомо, що дитині був лише 1 рік. На жаль, ні малеча, ні будь-який інший пасажир не змогли вижити.

На півночі Італії зазнав аварії літак / Фото RaiNews24