Впоследствии в КГГА сообщили, что из-за инцидента также задерживается движение общественного транспорта. Кроме этого, повреждения получили несколько автомобилей.

Смотрите также В киевском метро погибла женщина: движение поездов уже возобновили

В Киеве случился досадный инцидент

В центральной части города, а именно на бульваре Леси Украинки посреди дороги упала опора контактной сети. Из-за этого движение автомобилей в направлении улицы Бассейной невозможно.

Опора контактной сети упала посреди дороги в Киеве / Фото 24 Канала

Очевидцы с места событий рассказывают, что в результате инцидента 2 автомобиля получили повреждения. Люди, шедшие по тротуару рядом – не пострадали.

В результате падения опоры ранился водитель транспортного средства

Впоследствии выяснилось, что на бульваре Леси Украинки есть жертвы, ранившиеся после падения опоры контактной линии. Так, мужчина, проезжавший на своем электросамокате по этой улице, из-за этого инцидента разбил себе лицо.



Мужчина разбил лицо после падения опоры контактной сети / Фото телеграм-канала "Киев24"