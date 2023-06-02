Згодом в КМДА повідомили, що через інцидент також затримується рух громадського транспорту. Крім цього, пошкоджень зазнали кілька автівок.

Дивіться також У київському метро загинула жінка: рух поїздів вже відновили

У Києві трапився прикрий інцидент

У центральній частині міста, а саме на бульварі Лесі Українки посеред дороги впала опора контактної мережі. Через це рух автомобілів у напрямку вулиці Басейної – неможливий.

Опора контактної мережі впала посеред дороги у Києві / Фото 24 Каналу

Очевидці з місця подій розповідають, що внаслідок інциденту 2 автівки отримали пошкодження. Люди, що йшли тротуаром поруч – не постраждали.

Внаслідок падіння опори поранився водій транспортного засобу

Згодом з'ясувалося, що на бульварі Лесі Українки є жертви, що поранилися після падіння опори контактної лінії. Так, чоловік, який проїжджав на своєму електросамокаті по цій вулиці, через цей інцидент розбив собі обличчя.



Чоловік розбив обличчя після падіння опори контактної мережі / Фото телеграм-каналу "Київ24"