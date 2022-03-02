Страшные руины: последствия обстрела города Ирпень
2 марта 2022 , 19:04Читати новину українською
Источник:"Радио Свобода"
Российские захватчики продолжают цинично обстреливать жилые районы украинских городов. Враг палит в частности по Ирпеню на Киевщине.
Оккупанты атакуют населенный пункт с начала полномасштабного вторжения. Фото последствий обнародовали в социальных сетях украинские СМИ 2 марта.
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В Ирпене разрушены дома и разбиты дороги. Показали фотографии уничтоженного в результате атаки здания.
Российские захватчики обстреляли город Ирпень / Фото "Радио Свобода"
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