Страшные руины: последствия обстрела города Ирпень

Российские захватчики продолжают цинично обстреливать жилые районы украинских городов. Враг палит в частности по Ирпеню на Киевщине.

Оккупанты атакуют населенный пункт с начала полномасштабного вторжения. Фото последствий обнародовали в социальных сетях украинские СМИ 2 марта.

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В Ирпене разрушены дома и разбиты дороги. Показали фотографии уничтоженного в результате атаки здания.

Российские захватчики обстреляли город Ирпень / Фото "Радио Свобода"

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