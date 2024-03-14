Как извержение вулкана: в российской Твери страшно пылает 17-этажный дом

В одном из российских городов произошел масштабный пожар. Там гигантское пламя охватило многоэтажку.

В стране-агрессоре ни одного дня не проходит без “происшествий” и чрезвычайных ситуаций. Сегодня, 14 марта, одна из таких случилась в Твери.

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"Что, происходит"

Российские телеграм-каналы переполнены кадрами и видео с места происшествия. В Московском районе города на Бурашевском шоссе вспыхнул страшный пожар. Пламя охватило всю многоэтажку. Речь идет о 17-этажном здании.

Как сообщают местные источники, вероятно, сначала загорелся утеплитель на недостроенном доме, а потом огонь за считанные минуты охватил всю поверхность стены. Россияне пишут, что, мол, пострадавших нет, рабочие вовремя успели выбежать на улицу. Причины возгорания устанавливаются.

Другой источник предполагает, что причиной такого грандиозного возгорания могли стать битум или строительная сетка.

: Битум – твердое или вязкое органическое соединение; вещество, применяемое в дорожном строительстве и в производстве изоляционных материалов. Продукт выветривания нефти.

Еще в одном телеграм-канале предполагают, что это мог быть поджог.

Как выглядит "апокалипсис" по-тверски: видео соцсети

Похоже на извержение вулкана: видео соцсети

Гигантские клубы дыма над российским городом: видео соцсети

Масштабный пожар в Челябинске: видео соцсети

Жители страны-агрессора уже постепенно привыкают к тому, что у них раз в день, неделю или месяц что-то возьмет и взорвется и загорится. Это или без приглашения наведается "хлопок", или из-за несостоятельности самих жителей России и ее власти случится какое-то "чипе". Так, в начале года в Челябинске произошел большой пожар на одном из крупнейших рынков города.

Как уверяли МЧСники, в центре рынка вспыхнули металлически-каркасные павильоны на территории торгово-развлекательного комплекса "Европа – Азия".

Огонь очень быстро разрастался. Он охватил 1 200 квадратных метров рынка, общая площадь которого составляет более 12 000 квадратных метров. В общем тушение продолжалось более двух часов.