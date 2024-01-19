Над крупнейшым рынком Челябинска "Восточный город" поднимался большой огненный столб.

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Пожар быстро разрастался

Днем на центральном рынке города произошел пожар. Как сообщили в российском мчс, загорелись металлически-каркасные павильоны на территории торгово-развлекательного комплекса "Европа - Азия".

Огонь очень быстро разрастался. Он охватил 1200 квадратных метров рынка, общая площадь которого составляет более 12 000 квадратных метров.

Для ликвидации пожара россияне использовали как минимум шесть пожарных машин. Мчсники выбрасывали вещи из павильонов, чтобы не дать огню усилиться.

Из-за угрозы распространения пожара спасатели эвакуировали соседний торговый центр.

В общей сложности тушение длилось более двух часов.

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