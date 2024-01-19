Над крупнейшым рынком Челябинска "Восточный город" поднимался большой огненный столб.
Смотрите также Отправился вслед за Пригожиным: в Херсонской области погиб российский военкор на псевдо "Моисей"
Пожар быстро разрастался
Днем на центральном рынке города произошел пожар. Как сообщили в российском мчс, загорелись металлически-каркасные павильоны на территории торгово-развлекательного комплекса "Европа - Азия".
Огонь очень быстро разрастался. Он охватил 1200 квадратных метров рынка, общая площадь которого составляет более 12 000 квадратных метров.
Для ликвидации пожара россияне использовали как минимум шесть пожарных машин. Мчсники выбрасывали вещи из павильонов, чтобы не дать огню усилиться.
Из-за угрозы распространения пожара спасатели эвакуировали соседний торговый центр.
В общей сложности тушение длилось более двух часов.
Черные облака над центром Челябинска: видео соцсети
Российские мчсники пытаются обуздать огонь: видео соцсети
Другой "хлопок" в России: что известно
- В ночь на 19 января на территории страны – агрессорки сразу в нескольких областях местные просыпались от громких взрывов.
- По словам окупантов, их породили украинские беспилотники, атаковавшие важные объекты в Брянской области и вблизи Тамбова.
- Так, в городе Клинцы Брянской области пылала нефтебаза. Вспыхнули четыре резервуара с горючим.
- Горел и Тамбовский пороховый завод. Как утверждают россияне, беспилотник якобы упал на площадку возле цеха по смешиванию порохов. Персонал был эвакуирован.
- В ГУР заявили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть российскую версию об атаке беспилотников Украины, дальностью 900 километров. В разведке отметили, что наши дроны могут преодолевать и не такие расстояния.