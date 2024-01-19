Над найбільшим ринком Челябінська "Східне місто" піднімався великий вогняний стовп.

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Пожежа швидко розросталася

Вдень на центральному ринку міста сталася пожежа. Як повідомили у російському мнс, загорілися металево-каркасні павільйони на території торгівельно-розважального комплексу "Європа – Азія".

Вогонь дуже швидко розростався. Він охопив 1 200 квадратних метрів ринку, загальна площа якого становить понад 12 000 квадратних метрів.

Для ліквідації пожежі росіяни використали як мінімум шість пожежних машин. Мнсники викидали речі з павільйонів, щоби не дати вогню посилитися.

Через загрозу розповсюдження пожежі, рятувальники евакуювали сусідній торговий центр.

Загалом гасіння тривало понад дві години.

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