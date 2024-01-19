Над найбільшим ринком Челябінська "Східне місто" піднімався великий вогняний стовп.
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Пожежа швидко розросталася
Вдень на центральному ринку міста сталася пожежа. Як повідомили у російському мнс, загорілися металево-каркасні павільйони на території торгівельно-розважального комплексу "Європа – Азія".
Вогонь дуже швидко розростався. Він охопив 1 200 квадратних метрів ринку, загальна площа якого становить понад 12 000 квадратних метрів.
Для ліквідації пожежі росіяни використали як мінімум шість пожежних машин. Мнсники викидали речі з павільйонів, щоби не дати вогню посилитися.
Через загрозу розповсюдження пожежі, рятувальники евакуювали сусідній торговий центр.
Загалом гасіння тривало понад дві години.
Чорні хмари над центром Челябінська: відео соцмережі
Російські мнсники намагаються приборкати вогонь: відео соцмережі
Інша "бавовна" у Росії: що відомо
- У ніч проти 19 січня на території країни – агресорки одразу у кількох областях місцеві попрокидалися від гучних вибухів.
- За словами окупантів, їх породили українські безпілотники, які атакували важливі об'єкти у Брянській області та поблизу Тамбова.
- Так, у місті Клинці Брянської області палала нафтобаза. Спалахнули чотири резервуари з пальним.
- Горів і Тамбовський пороховий завод. Як стверджують росіяни, безпілотник буцімто впав на майданчик біля цеху зі змішування порохів. Персонал евакуювали.
- У ГУР заявили, що не можуть ані підтвердити, ані спростувати російську версію про атаку безпілотників України., дальністю 900 кілометрів. У розвідці зазначили, що наші дрони можуть долати і не такі відстані.